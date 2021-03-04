Третий фигурант нового дела о пытках в ИК-1 Ярославля помещен под домашний арест

В Ярославле третий подозреваемый по новому уголовному делу об избиении заключенных колонии №1 Игорь Камиронов отправлен под домашний арест до 23 апреля, сообщили в пресс-службе областного суда. Соответствующее постановление сегодня, 4 марта, вынес Заволжский районный суд. Игорь Камиронов обвиняется по п. п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По данным телеграмм-канала «Ярославское дело», на момент событий Игорь Камиронов работал в отделе безопасности ИК-1 младшим инспектором группы надзора. Сейчас он служит пожарным в спасательном отряде МЧС. Ему 29 лет.

Согласно данным телеграмм-канала, по версии следствия, подозреваемый избивал дубинкой заключенного Цагалаева в классе воспитательной работы.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что 27 февраля суд отправил под домашний арест двух фигурантов этого уголовного дела. Иван Коковин и Александр Семенов были задержаны правоохранительными органами после публикации в «Новой газете» двух новых видеозаписей избиения заключенных сотрудниками колонии №1.

23 февраля «Новая газета» опубликовала два новых видео, на которых сняты эпизоды избиения сотрудниками колонии заключенных ИК-1. Редакция сообщает, что видеозаписи сделаны в 2016 и 2017 годах. По информации редакции, один из заключенных после избиений был госпитализирован в рыбинскую больницу, где позднее умер.

Напомним, что по первому делу об избиении заключенных в ярославской колонии №1 проходили 15 человек. Из них 11 осужденных были приговорены судом к лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев. Их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Дарья Сабаева