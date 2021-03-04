Эффективные коммуникации науки и бизнеса

«Коммерсантъ» провел бизнес-завтрак на тему «Наука и бизнес — территория сотрудничества. Лучшие практики региона» в отеле Lotte в Самаре. Партнерами мероприятия выступили Научно-образовательный центр (НОЦ) «Инженерия будущего», ПАО Банк ВТБ в Самаре, ПАО «Тольяттиазот». В частности, спикеры обсудили практику взаимодействия власти, бизнеса с вузами и научными организациями, вопросы выстраивания эффективных коммуникаций между бизнесом и наукой для создания инновационных продуктов. На бизнес-завтраке также рассмотрели успешные кейсы коллаборации между вузами и предприятиями.



Со вступительным словом по теме сотрудничества науки и бизнеса на мероприятии выступил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков: «В последние годы мы все делаем для того, чтобы соединить науку, образование и предприятия. Сегодня все региональные и федеральные проекты направлены на то, чтобы сформировать тесную связь между образованием и производством. Мы очень много работаем над профориентацией. Сегодня в нашем средне-специальном образовании 50% специальностей технического уровня. Мы создаем целый ряд инструментов поддержки. В частности, создан региональный фонд развития промышленности, который вместе с федеральным фондом реализует целый ряд направлений инновационного, инвестиционного, научного характера».

Олег Волков добавил, что сегодня профориентация помолодела: «Мы работаем со школьниками. Сегодня дети очень хорошо информированы и ориентируются в мире. И мы явно это видим во всех сферах жизни».

Заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции минтруда Самарской области Людмила Дудукина отметила, что в регионе наблюдается миграционный прирост, то есть возвращение граждан, родившихся в Самарской области. Эту ситуацию подтвердил директор по акселерационным программам АНО «Институт регионального развития» — управляющей компании НОЦ МУ «Инженерия будущего» Даниил Бажин: «Для региона – это большой плюс. Люди, возвращаясь в регион, возвращаются с требованиями к окружающей среде, к комфорту, к которому они привыкли. Этим ребятам будет найдено здесь применение».

Представитель регионального министерства образования Кристина Кузьмина рассказала о том, как министерство работает в направлении профессий будущего: «Самарская область с 2015 года является участником проекта Агентство стратегических инициатив. Мы как образование отвечаем на запросы экономики. И в этой связи по профессиям и специальностям среднего профессионального образования у нас 53% являются технического профиля. Это соответствует запросам экономики. Перечень этих профессий меняется. У нас есть перечень профессий, которые являются перспективными на рынке труда. Здесь есть робототехника, беспилотные летательные аппараты... Если говорить о компетенциях будущего, то в рамках реализации проекта молодые профессионалы в прошлом году область стала получателем федеральной субсидии на создание центра опережающей профессиональной подготовки. Такой центр создан в Тольятти. Перед ним стоит задача разработать механизм ответа на потребности экономики региона как раз по профессиям будущего».

О ситуации со взаимодействием науки, образования и бизнеса рассказал руководитель грантового офиса АНО «Институт регионального развития» Алексей Комягин: «НОЦ был создан в мае 2019 года по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он его защитил на федеральном уровне. НОЦ сосредоточил свою деятельность на пяти направлениях. С одной стороны, они исторически сложились в Самарской области, с другой стороны – это компетенции, которые есть в регионах-инициаторах. Это двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии и системы, сектора новых инженерных компетенций, искусственный интеллект в инжиниринге».

Алексей Комягин пояснил, что Самарская область стала инициатором НОЦ в связи с утечкой кадров: «Вместе с тем, НОЦ стремится к тому, чтобы его участники вошли в глобальные рейтинги. По отдельным направлениям мы вошли в топ-10 лидирующих центров компетенций мира, например, по двигателестроению. Есть глобальные планы в течение 50 лет создать более 12 тыс. высокотехнологичных рабочих мест, завлечь для участия в мероприятиях более 20 тыс. человек. Занять лидирующие места по ключевым направлениям».

Данил Бажин добавил, что НОЦ является прямой возможностью контакта с федеральными компаниями.

Затем участники бизнес-завтрака рассмотрели успешные кейсы сотрудничества между вузами и предприятиями.

Заместитель генконструктора РКЦ «Прогресс» по научной работе Максим Борисов рассказал об опыте предприятия в этом направлении: «На предприятии действует механизм и программа по вложению собственных средств в проведение научно- исследовательских работ. Перечень работ утверждается ежегодно, объем финансирования составляет до 100 млн руб. в год. Из этого объема бюджета в последние несколько лет на промышленные разработки и исследования совместно с университетом выделялось в среднем порядка 25 млн руб. При этом результаты работ внедряются на предприятии. Это и методики, программные обеспечения, охраноспособные технические решения».

К наиболее масштабным положительным результатам сотрудничества Максим Борисов отнес космический аппарат дистанционного зондирования Земли, который разработан предприятием в первую очередь совместно с Самарским университетом.

«Аппаратура, которая стоит на аппарате также разрабатывалась Самарским государственным техническим университетом и Самарским государственным университетом путей сообщения. При поддержке министерства образования совместно с Самарским университетом создан сопутствующий производственно-испытательный комплекс, который находится на территории университета. Он является производственной испытательной площадкой “Прогресса” и зоной для совместных работ. Здесь и аспиранты принимают участие и студенты».

«На сегодня цифровизация, глобализация, междисциплинарный подход вовсю нас преследуют. И мы рамках нашего НОЦа должны сделать так, чтобы иметь запас энергии, прыгнуть так высоко, чтобы обойти мировых конкурентов. Заняться импортозамещением. Здесь нужны новые подходы, инструменты, поддержка. Мы должны иметь НОЦ, который готовит достойные кадры»,– добавил начальник научно-исследовательской части Самарского университета Альберт Гареев.

Заместитель гендиректора — директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» (одного из крупнейших химических предприятий России) Юлия Петренко напомнила о существующей нехватке кадров в промышленности, и рассказала о том, как на предприятии решают эту проблему.

«Мы производим минеральные удобрения. Средний возраст работников “Тольяттиазот” составляет 47-48 лет. Основная причина увольнения людей с предприятия – выход на пенсию. Поэтому для нас просто критична своевременная замена кадров. В отличие от коллег наша профессия не окружена ореолом романтизма покорения космоса, и нужны нам не инженеры будущего, а операторы, слесаря, механики, лаборанты. Можно их назвать профессиями прошлого, но можно вспомнить, что на этих профессиях держится вся российская промышленность.

Сейчас “профессии прошлого” находятся в авангарде, поэтому мы и другие промышленные предприятия Тольятти очень остро сталкиваемся с нехваткой именно этих специалистов».

Юлия Петренко отметила, что на предприятии действует свой центр обучения и реализуются программы профориентации, которые сейчас охватывают даже начальную школу: «“Тольяттиазот” со времен основания взял это все в свои руки. И даже, если к нам попадают кадры не той квалификации, мы их доучиваем до нужной. Мы активно сотрудничаем с химическими вузами и техникумами: только за 2018 -2019 годы у нас прошли практику 216 студентов из Тольятти, Самары, а также из Екатеринбурга, Иваново, Димитровграда и других городов, где есть крупные химические университеты и сузы. С 2019 года мы открыли инженерно-технические классы в двух ведущих школах Тольятти, где помогаем ребятам 10-11 классов углубленно изучать естественные науки».

«Пять лет назад мы столкнулись с тем, что нам нужно было срочно менять людей, потому что средний возраст был более 50 лет. И очень многие уходили на пенсию. Молодежь была недостаточно подготовленная и недостаточно мотивированная. Вузы в основном ориентируются на современные профессии, а институт химии Тольяттинском университете нуждался в обновлении. Мы отремонтировали лабораторию и начали программу профориентации, запустили стипендии. Мы уже имеем несколько выпускников этой программы, которые работают лаборантами и операторами»,– рассказала госпожа Петренко.

О работе с молодыми кадрами рассказала вице-президент по маркетингу АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» Татьяна Колосунина: «ГК “Электрощит”-ТМ Самара”– самый крупный электротехнический завод в России и в Европе. Перед такими предприятиями стоит задача создания не только рабочих мест, а создания образа будущего, счастливого молодого человека, который потом будет работать, например, в энергетике. Мы регулярно встречаемся со студентами, у нас проходят практики, стажировки. У нас есть экскурсии на предприятии для школьников и студентов. Мы делаем все, чтобы будущие школьники и студенты были профориентированы и знали, что энергетика – великая вещь. Чтобы стимулировать студентов мы создаем нашу экосистему, в частности через конкурс “Энергия вашего будущего”. Лучших студентов приглашаем на практику, остальные также могут получить какие-то призы. В нашем конкурсе принимают участие вузы, где мы открыли лаборатории. За последние три года было открыто более 10 лабораторий. Думаю, когда мы оборудуем лаборатории, то мы создаем волновой эффект, который необязательно принесет “Электрощиту” что-то с точки зрения материального обеспечения, но принесет нашей стране».

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил, что Самара является одним из значимых для ВТБ регионов по реализации собственных образовательных программ: «Партнерство с крупнейшими региональными университетами по этому направлению дает нам возможность не только привлекать на работу лучших студентов, но и непосредственно влиять на качество их подготовки».

Так, с 2015 банк реализует в крупнейших вузах региона – Самарском университете, СГЭУ, МИР, ТГУ – проект «Банковская школа ВТБ». «Программа направлена на студентов старших курсов, которые хотят в дальнейшем работать в банковской сфере. Курс состоит из семи тематических блоков, которые проходят в формате интерактивных лекций, тренингов, семинаров, работы в группе и индивидуальных заданий. Обучение проводят ведущие тренеры регионального учебного центра ВТБ и эксперты банка. После окончания программы каждый выпускник получает сертификат, а также возможность пройти практику в ВТБ с последующим трудоустройством. За время работы Банковской школы в ней прошли обучение свыше 70 студентов. Десять лучших из них сегодня работают в ВТБ. В новом учебном году «Банковская школа ВТБ» реализуется в дистанционном формате на базе СГЭУ»,–рассказал Максим Папков.

Также в Самарской области банк реализует проект «Школа управления рисками ВТБ». Как отметил господин Папков, данная образовательная программа разработана ВТБ совместно с Высшей школой экономики для студентов и выпускников с хорошей финансовой и математической подготовкой, желающих начать карьеру в сфере управления рисками: «Для этого создана уникальная онлайн-площадка, на базе которой сотрудники банка и практики-эксперты НИУ ВШЭ с сертификатами CFA и FRM проводят занятия. Очные занятия со студентами проводятся в “Точке кипения” Самарского университета. Лучшие студенты по результатам отбора получают предложение о трудоустройстве. В прошлом году набор в “Школу управления рисками” проводился во второй раз среди студентов трех самарских вузов: Самарского университета, СГЭУ и ПГУТИ. Всего за время обучения 26 выпускников школы получили работу в ВТБ в области управления рисками».

«От наших студентов очень большой запрос на практикоориентированность, на понимание того, чем они будут заниматься. Я согласна, с тем, что нужно это делать, начиная с детских садов, школ. Мы очень плотно работаем с нашими потенциальными работодателями. Они также открывают лаборатории, формируют профессиональные треки развития студентов. Это наш новый образовательный ландшафт, когда мы даем не только фундаментальные знания, но формируем треки профессионального, личного развития»,– отметила ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина.

Исполняющий обязанности ректора Самарского государственного института путей сообщения Максим Гаранин рассказал, что одной из ключевых миссий для вуза является кадровое обеспечение транспортной отрасли: «Здесь мы, несомненно, видим тенденцию – стремительное появление новых профессий. Сегодня есть такие новые профессии как транспортная безопасность (очень востребованное направление), инженер скоростных и высокоскоростных железных дорог и оператор кросс-логистики. По двум специальностям мы уже начали готовить, на очереди третья специальность. Что касается успешных кейсов, то в первую очередь это взаимодействие с “Электрощитом”. Открытые лаборатории – это полноценная электростанция. Это вложение в человеческий капитал. Второй успешный кейс, который мы реализовали в 2020 году, сквозные цифровые технологии для РЖД».

Завершила мероприятие своим выступлением директор Самарского регионального центра для одаренных детей — Вега Ирина Липенская. Руководитель центра рассказала, что он работает в двух направлениях: «Прежде всего, это нетиповое общеобразовательное учреждение, где учатся около 200 детей Самарской области, которые проходят конкурсный отбор. Они обучаются четыре года, а с 1 сентября следующего учебного года будут обучаться в центре». По словам Ирины Липенской, вторым направлением учреждения является центр выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодежи «Вега». Он организован он по модели образовательного центра «Сириус».