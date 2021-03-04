Временный руководитель Перми сдал документы на конкурс по отбору главы города

Исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин сдал документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом сообщает telegram-канал «За выборы». Господин Демкин был назначен депутатами Пермской думы 15 февраля. Предыдущий руководитель Перми Дмитрий Самойлов покинул должность досрочно в связи с переходом в региональное правительство.

Документы от кандидатов на пост главы Перми принимаются со 2 февраля по 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

По информации собеседников “Ъ-Прикамье”, основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин.

Ранее о сдаче документов на конкурс заявили семь кандидатов: депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, глава Пермского отделения Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Александр Синявский, политолог Виталий Ковин, правозащитник Денис Галицкий и руководитель центра организации спортивных мероприятий «Пермский марафон» Александра Гуляева.

Документы на конкурс представили также председатель совета директоров Краснокамского завода металлических сеток Эдуард Хайруллин, сотрудник «Почта Банка» Евгений Рожков и бывший кандидат на пост главы Кунгура Андрей Золотарев. Однако об участии в конкурсе они публично не заявляли.