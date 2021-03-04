На СвЖД из-за праздников изменили расписание пригородных поездов

На Свердловской железной дороге (СвЖД) на период праздничных выходных с 7 по 9 марта изменен порядок курсирования части пригородных поездов в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали, сообщили в пресс-службе компании.

Изменения коснутся расписания поездов «Ласточка» перевозчика АО «Свердловская пригородная компания» (СПК):

7 марта назначены поезда №7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26), №7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59), №7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:57), отменены 8 марта.

8 марта назначены поезда №7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:06), №7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:57), №7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:26), отменены 7 марта.

8 марта назначены поезда №7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:32), №7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:42), отменены 9 марта.

9 марта назначены поезда №7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42), №7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:10), отменены 8 марта.

По данным пресс-службы, 8 марта отменяются рейсы городского электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7212), курсирующего только по рабочим дням. Кроме того, изменения на период праздничных выходных коснутся порядка курсирования некоторых других пригородных поездов в Свердловской области.

Ирина Пичурина