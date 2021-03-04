Прокуратура нашла нарушения в работе министерства транспорта Ставрополья при организации пассажирских перевозок

Прокуратура Ставропольского края проверила сообщение в интернете о том, что общественный транспорт в Ставрополе работает с перебоями, и выявила нарушения в работе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как говорится в сообщении, министерство не осуществляло контроль деятельности компаний-перевозчиков, в результате чего в Ставрополе наблюдались проблемы с работой общественного транспорта. «Указанные обстоятельства повлеки нарушение прав граждан на доступность транспортных услуг»,— сообщает пресс-служба. По результатам проверки прокуратура региона внесла представление министру дорожного хозяйства и транспорта края с требованием устранить нарушения, а также провести служебные проверки и привлечь к ответственности должностных лиц. Представление находится на рассмотрении.

Наталья Шинкарева