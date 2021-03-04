В Саратове игра в нарды закончилась причинением смертельных травм

В Заводском районе Саратова вынесен приговор 40-летнему местному жителю, который обвинялся в причинении смертельных травм 44-летнему гостю.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, 20 сентября 2020 года в квартире на улице Чернышевского обвиняемый отмечал день рождения своей сожительницы, поздравить женщину зашел ее друг детства, и они продолжили застолье втроем на кухне. Через некоторое время мужчины удалились в комнату играть в нарды, однако в процессе игры хозяин начал нарушать правила игры, что рассердило гостя. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый поднял с пола сломанную ножку от стула и нанес потерпевшему два удара по голове, от чего тот упал на пол и через некоторое время скончался. Злоумышленник позвонил в единую службу «112» и, желая избежать ответственности за содеянное, сообщил, что его оппонент погиб от удара головой о батарею. Такую же версию он сообщил прибывшим на место сотрудниками правоохранительных органов, однако характер имевшихся у потерпевшего травм исключил ее.

Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Марина Ковалева