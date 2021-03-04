Пригородный электропоезд Сызрань — Кузнецк начнет работать с 7 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Пригородный поезд №6585/6587 «Сызрань-1 — Кузнецк» отправлением в 18:30 (MSK+1) начнет курсировать с 7 марта, №6588/6586 «Кузнецк — Сызрань-1» отправлением в 03:35 (MSK) — с 8 марта. Электричка будет ходить ежедневно.

Вопрос о восстановлении пригородного железнодорожного сообщения на участке Сызрань — Кузнецк ранее поднял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Пригородное железнодорожное сообщение на участке Сызрань — Кузнецк было полностью прекращено в сентябре 2014 года. Еще в 2012 году на данном межрегиональном маршруте, проходящем по территории Пензенской, Ульяновской и Самарской областей, ежедневно работали шесть электропоездов. За два года отменили все электрички, частично заменив их автобусными маршрутами. После их отмены жителям Новоспасского и Николаевского районов Ульяновской области приходилось ездить на работу и учебу в Сызрань только на маршрутках. Один из таких микроавтобусов 29 января текущего года попал в ДТП, в результате которого погибли 12 человек.

Андрей Сазонов