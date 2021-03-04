Экс-главу Пенсионного фонда в Югре подозревают в получении взятки

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении бывшего начальника управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый получил 3 млн руб. взятки за снижение с 40% до 20% тарифных санкций за неисчесление и неуплату одним из местных ООО страховых взносов в размере свыше 67 млн руб. В результате снижения тарифных санкций компании был назначен штраф в размере 13 млн руб. вместо 26 млн руб.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.