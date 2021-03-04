«Ливерпуль»—«Челси»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 4 марта

4 марта «Ливерпуль» на своем поле примет «Челси» в рамках 29-го тура АПЛ. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. На победу «Ливерпуля» можно поставить за 2.25, на ничью – за 3.65, на победу «Челси» — за 3.30, на незасчитанный гол — за 2.50, на то, что любой вратарь коснется мяча в первую минуту игры, — за 1.60, на гол головой — за 2.40.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Салаха или Мане можно поставить за 1.72, на гол Вернера — за 3.80, на голевую передачу Жиру — за 9.00, на ассист Робертсона – за 5.50, на гол или ассист Фирмино — за 3.00, на желтую карточку Ковачичу — за 3.20.

Мохаммед Салах

Мохаммед — лучший бомбардир «Ливерпуля» в этом сезоне. Во всех турнирах он забил 24 гола, из них 17 — в АПЛ. На гол Салаха правой ногой можно поставить за 12.00, левой — за 2.40, на гол или ассист — за 2.00, на голевую передачу — за 5.50, на гол в первом тайме — за 3.80, во втором – за 3.50, на гол и ничью — за 9.00, на гол и победу «Ливерпуля» — за 3.50.

Всего в Линии более 15 котировок на Салаха. Варианты с самыми крупными коэффициентами: голы в обоих таймах за 12.00, автогол за 50.00, удаление за 60.00.

Оливье Жиру

Жиру забивал в двух из четырех последних матчей «Челси». Всего в этом сезоне Оливье забил за «Челси» 11 голов во всех турнирах, из них 4 — в Английской Премьер-лиге. На гол Жиру левой ногой можно поставить за 4.50, на гол или голевую передачу – за 3.00, на то, что Оливье забьет первый или последний гол в матче, — за 4.50, на гол головой – за 8.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Жиру. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол правой ногой за 16.00, гол из-за штрафной за 18.00, автогол за 50.00.

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