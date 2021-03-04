«Кубок России претендует на звание шоу»

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка России по футболу. «Арсенал» сыграет с ЦСКА, «Ахмат» — с «Уфой», «Крылья Советов» — с «Динамо», а «Сочи» — с «Локомотивом». Кроме кубка страны болельщиков в ближайшее время ждет немало ярких противостояний в чемпионате Российской премьер-лиги и Лиге чемпионов. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Футбольный кубок России всегда был в тени чемпионата, и эту ситуацию РФС пытается изменить. В этом сезоне у кубка новый формат, который предполагает жеребьевки на стадиях 1/8, 1/4 и полуфиналов. Причем жеребьевку в прямом эфире показывает федеральный спортивный канал, да и сама процедура с приглашенными звездами и футбольными чиновниками явно претендует на звание некоего шоу в европейском стиле, хотя, честно сказать, пока до него не дотягивает.

Что же касается футбольной истории, то кубок получил две яркие пары — это «Арсенал» (Тула)—ЦСКА и «Сочи»—«Локомотив». Встречи пройдут 6 апреля. Самым ярким сражением на этой стадии будет игра последней вышеназванной пары, уверен футбольный эксперт Игорь Семшов: «В "Локомотиве" собраны футболисты, больше атакующие и любящие забивать. Что касается "Сочи", сейчас видим, что это команда, которая нашла золотую середину, достаточно уверенно играет в обороне. В то же время есть индивидуально сильные футболисты, которые могут решить судьбу матча. Поэтому я думаю, этот матч будет интересен, и ни одна команда не захочет играть в закрытый футбол, потому что он немножко опасен: они никогда в него практически не играли».

Любопытно, но когда разговор заходит о футбольном кубке, то о призовых обычно умалчивают. Да, порядок цифр здесь достаточно скромный, но все же. Команда-победитель должна будет получить, как написано в регламенте, не менее 20 млн руб., а финалист — не менее 5 млн. Зато победа в кубке дает возможность сыграть в Лиге Европы, где призовые выше. А для поклонников футбола «заруба» на Кубке будет более непредсказуемой, чем в чемпионате. В РПЛ с победителем все ясно уже сейчас, уверен футбольный эксперт Евгений Ловчев: «Все равно "Зенит" — чемпион, он сильнее по классу. Команда у них укомплектована более мощными футболистами».

Зато поклонники футбола в России могут попасть на матч клуба, за который болеют, а вот будет ли у нас возможность поддержать сборную во время евро, пока неясно. Вопрос присутствия болельщиков на трибунах обсуждается до сих пор. Глава оргкомитета евро в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин говорит о возможном заполнении 50% трибун: «Мы с осторожным оптимизмом смотрим на развитие эпидемиологической ситуации. Сейчас это развитие дает нам право надеяться на 50% зрителей. Дата принятия решения UEFA — 7 апреля, затем каждый город может пересмотреть этот предел допускаемых на стадион болельщиков в сторону увеличения. Мы как организаторы тоже смеем надеяться, что такое может произойдет и в Санкт-Петербурге».

Но Евро — это прекрасное послезавтра. До старта турнира чуть больше трех месяцев, а в ближайшей перспективе нас ждет клубный футбол. В эти выходные пройдет 21-й тур РПЛ. Сразу три матча пройдут в Москве: 6 марта — ЦСКА— «Ахмат», а 7 марта «Динамо» — «Тамбов» и «Спартак» — «Краснодар». «Локомотив» 8 марта играет в Туле с «Арсеналом», а «Зенит» в Казани с «Рубином». Ну а, сразу после праздников встречаем Лигу чемпионов. Ответные матчи 1/8 финала на следующей неделе сыграют «Боруссия» — «Севилья», «Ювентус» — «Порту», «Ливерпуль» — «Лейпциг» и ПСЖ — «Барселона».