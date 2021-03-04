Виктор Томенко попросил премьер-министра утвердить дорожную карту Чуйского тракта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить дорожную карту развития Чуйского тракта на период до 2030 года. На реконструкцию предварительно может потребоваться до 50 млрд руб., сообщил господин Томенко на пресс-конференции в четверг.

«Это федеральная трасса, 316 км которой проходят по территории Алтайского края. 52 км различных участков модернизированы, но остальная дорога очень востребована и интенсивно загружена»,— сказал он, уточнив, что в высокий туристический сезон, по дороге проезжает до 43 тыс. автомобилей.

По его словам, у Росавтодора есть «определенные планы по ее реконструкции, модернизации, расширению».

Виктор Томенко отметил, что премьер-министр поддержал инициативу региональных властей и поручил в проработать вопрос вице-премьеру и министерствам и транспорта, финансов.

Чуйский тракт — федеральная дорога (Р256) протяженностью около 1 тыс. км. Связывает Новосибирск, Новоалтайск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск.

Екатерина Лукашевич