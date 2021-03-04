На создание инфраструктуры на месте старого аэропорта в Ростове планируется привлечь 8 млрд рублей Соответствующий меморандум подписали правительство области и АО «Дом.РФ»

Для создания инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры для застройки на территории ростовского старого аэропорта планируется привлечь 8 млрд руб. с помощью инфраструктурных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Меморандум о намерении использования облигаций подписали сегодня губернатор региона Василий Голубев и генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Фонд Дом.РФ совместно с региональным правительством уже актуализировал концепцию проекта комплексной застройки территории бывшего аэропорта, где предполагается освоение земельного участка площадью более 350 га»,— сообщил господин Мутко, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время будет разработана «дорожная карта» для реализации договоренностей, закрепленных в меморандуме.

Акционерное общество «Дом.РФ» было создано в 1997 году Правительством России для содействия проведению государственной жилищной политики. Акционерное общество занимается привлечением инвестиций и повышением доступности жилья.

Наталья Шинкарева