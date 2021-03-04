В Башкирии предложили закрепить за школами право преподавать на одном языке

Депутаты Курултая Башкирии разработали поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Они предлагают дополнить ст.2 закона пунктом о национальных школах. Депутаты предлагают ввести термин «этнокультурная образовательная организация», в которой ученики будут изучать государственный язык России и из числа языков народов России, закрепленный в уставе. Образовательные программы в такой организации, согласно поправкам, должны быть основаны «на принципе включения обучающихся в родную этнокультурную среду и национальные традиции с одновременным изучением российской истории и культуры, мировых культурных ценностей». В ст.14 закона предлагается указать, что язык преподавания в этнокультурной организации определяется уставом школы.

В пояснительной записке к проекту, подписанной спикером Курултая Константином Толкачевым, говорится, что поводом к разработке поправок стали ситуации, когда в школах с родным нерусским языком преподавания, например, башкирским, родители выбирают для детей другой язык образования. У национальных школ в таких случаях, отмечается в записке, «возникает ряд сложностей»: у них не хватает учителей для организации классов с другим языком обучения. Таких проблем, по мнению башкирских депутатов, не будет, если национальные школы смогут указывать в уставе, что преподавание ведется на одном конкретном языке.

В пресс-службе Курултая пояснили "Ъ-Уфа", что законопроект «включен в примерную программу законопроектной работы Госдумы на апрель». Весной поправки рассмотрят в профильном комитете Госдумы по образованию и науке, после чего, как ожидают в Курултае, их внесут для рассмотрения федеральным парламентом в первом чтении.

Дарья Кучеренко