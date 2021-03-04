Американцы подняли российский флаг

Американская команда «Формулы-1» Haas в четверг представила автомобиль на сезон 2021 года. Само по себе это событие малозначительное. Но презентация одного из аутсайдеров чемпионата все же вызвала заметный интерес. Все потому, что ливрея машины выдержана в цветах российского триколора. Это очевидное следствие появления в команде в качестве гонщика Никиты Мазепина, сына основного акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина.

В четверг один из аутсайдеров «Формулы-1», команда Haas (в чемпионате 2020 года она заняла в Кубке конструкторов предпоследнее место), презентовал автомобиль на сезон 2021 года. Само по себе это мероприятие малозаметное. Тем не менее Haas удалось обратить на себя внимание. Дело в том, что ливрея машины выдержана в цветах российского триколора. А переднее антикрыло и вовсе копирует российский флаг. При этом, напомним, российским спортсменам на следующие два года запрещено выступать под собственным флагом. Это следует из решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о применении допинга в российском спорте.

Фото: Uralkali Haas F1 Team

Появление российского флага на машинах Haas, очевидно, является следствием того, что одним из гонщиков команды будет Никита Мазепин, сын основного акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Собственно и официальное название конюшни теперь звучит как Uralkali Haas F1 Team. По неофициальным данным, за место Никиты Мазепина за рулем, а также за статус титульного спонсора «Уралкалий» будет платить примерно по $40 млн в год. Отметим также, что новую раскраску машины пришлось утверждать в Международной автомобильной федерации (FIA). Она не усмотрела в ней нарушения правил, хотя Никита Мазепин формально будет числиться в протоколах как «независимый спортсмен из России».

Вероятно, потому, что сочетание белого, синего и красного цветов невозможно однозначно отнести именно к России — у ряда стран в Европе ровно те же цвета на флагах.

Напомним, что Никита Мазепин станет четвертым российским гонщиком в «Формуле-1». Ранее в серии выступали Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин. Но в некотором смысле дебютант «Формулы-1» уже превзошел своих предшественников. Речь о скандале, случившемся в конце прошлого года. Тогда в сети появился ролик, на котором Мазепин-младший хватает свою давнюю знакомую за грудь (при полном ее одобрении таких действий). Но простое дурачество молодежи привело публику в такое возбуждение, что руководству Haas, а также самому гонщику пришлось оправдываться.

Арнольд Кабанов