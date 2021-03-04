Средний размер выданного автокредита в Удмуртии за январь вырос на 12,3%

В январе 2021 года средний размер автокредита, выданного в Удмуртии, составил 723,46 тыс. руб. Это на 12,3% больше, чем в январе 2020 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России показатель за указанный период вырос на 13,4% — с 800,2 тыс. руб. до 907,8 тыс. руб.

Самый большой средний размер автокредита, выданного за январь 2021 года, отметили в Москве (1,36 млн руб.), Московской области (1,12 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,07 млн руб.), Краснодарском крае (984,2 тыс. руб.) и Тверской области (981,8 тыс. руб.). Наибольший рост показателя по сравнению с январем прошлого года зафиксировали в Кемеровской (на 89,2%) и Тверской (на 24,2%) областях, Татарстане (на 19,4%), Оренбургской (на 18,8%) и Самарской (на 17,2%) областях. В некоторых регионах отметили снижение размера автокредита, в том числе в Иркутской области (на 4,5%) и Красноярском крае (на 2,6%).

««Средний чек автокредита рос постоянно, начиная с лета 2020 года, а в декабре составил рекордные 1 млн руб. В январе 2021 года данный показатель ожидаемо несколько снизился, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, существенно вырос. Помимо прочего, в начале года увеличилось количество выданных автокредитов, а также уровень одобрения банками заявок граждан на кредиты на покупку автомобилей. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.