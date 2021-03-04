На месте бывшего стадиона «Молота» может появиться бассейн

Сегодня состоялось первое заседание градсовета, недавно созданного краевыми властями. На обсуждение экспертного сообщества среди прочего вынесли планы по застройке бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Территория площадью 5,4 га за зданием УДС «Молот», ограниченная улицами КИМ, Лебедева, Металлистов и Василия Соломина, принадлежит ГК «ПМД».
По данным источников «Ъ-Прикамье», ПМД планирует возвести на этой площадке бассейн, многоквартирные дома переменной этажности и многоуровневую парковку. Здание УДС «Молот» сохранит свой внешний облик.
Девелопер также запланировал реконструкцию сквера за ДК им. Ленина по ул. Лебедева и бульвар перед УДС «Молот».
Изначально территория площадью 5,4 га за зданием УДС «Молот» (ограничена улицами КИМ, Лебедева, Металлистов и Василия Соломина) принадлежала ПАО «Мотовилихинские заводы», однако сейчас владельцем площадки является ГК «ПМД». Компания планировала использовать участок для возведения жилья, плавательного бассейна и детского сада, однако при предыдущем губернаторе Максиме Решетникове власти не согласовали девелоперу этот проект.