На месте бывшего стадиона «Молота» может появиться бассейн На региональном градсовете обсудили застройку бывшего стадиона УДС «Молот»

Сегодня состоялось первое заседание градсовета, недавно созданного краевыми властями. На обсуждение экспертного сообщества среди прочего вынесли планы по застройке бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Территория площадью 5,4 га за зданием УДС «Молот», ограниченная улицами КИМ, Лебедева, Металлистов и Василия Соломина, принадлежит ГК «ПМД».

По данным источников «Ъ-Прикамье», ПМД планирует возвести на этой площадке бассейн, многоквартирные дома переменной этажности и многоуровневую парковку. Здание УДС «Молот» сохранит свой внешний облик.

Бассейн будет представлять собой двухэтажное здание с чашей 50х25м. Общая площадь здания составит порядка 9,6 тыс. кв. м. Фасады жилых домов впишутся в окружающую архитектурную застройку. На первом этапе ПМД планирует возвести бассейн и первую очередь многоквартирных домов. Эта планы реализуют к середине 2024 года, вторую очередь проекта завершат в 2027 году.



Девелопер также запланировал реконструкцию сквера за ДК им. Ленина по ул. Лебедева и бульвар перед УДС «Молот».

Изначально территория площадью 5,4 га за зданием УДС «Молот» (ограничена улицами КИМ, Лебедева, Металлистов и Василия Соломина) принадлежала ПАО «Мотовилихинские заводы», однако сейчас владельцем площадки является ГК «ПМД». Компания планировала использовать участок для возведения жилья, плавательного бассейна и детского сада, однако при предыдущем губернаторе Максиме Решетникове власти не согласовали девелоперу этот проект.