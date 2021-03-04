ТЭСК намерена модернизировать теплосети Минобороны в Нижегородской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение о заключении концессионного соглашения по созданию объектов ведомственного теплоснабжения, расположенных в Нижегородской области, в том числе тепловых сетей. С инициативой концессии вышло ООО «Тепло-энергосервисная управляющая компания», следует из опубликованного распоряжения правительства.

По данным Kartotekа.ru, компания с уставным капиталом 500 тыс руб. была учреждена в Москве в ноябре 2019 года, учредители Екатерина Васильева и Юлия Федорова.

Иван Сергеев