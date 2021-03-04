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На Дону упразднили штаб по работе с украинскими беженцами

Постановление об упразднении оперативного штаба по организации приема, учета и временного размещения беженцев из Украины подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Из постановления следует, что штаб закрыт в связи с достижением целей, для которых он был создан. Оперативный штаб начал работать в июле 2014 года. Его деятельность была направлена на развертывание пунктов временного размещения для граждан Украины, которые вынужденно покинули страну, содействие в трудоустройстве. Кроме того, в задачи оперативного штаба входило помогать украинским беженцам взаимодействовать с органами исполнительной власти субъектов России.

Наталья Шинкарева


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