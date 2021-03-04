Песков объяснил, кого Путин обвинил в «хорьковых целях»

Владимир Путин накануне говорил о «хорьковых целях» у людей, которые призывают детей выходить на митинги, склоняют к суициду, то есть занимаются преступной деятельность в интернете, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вчера, 3 марта, господин Путин заявил на расширенной коллегии МВД, что интернет используется для продвижения «совершенно неприемлемого контента». «Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья»,— сказал президент.

«Он (президент.— “Ъ”) говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть, говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос “Ъ FM”.

Подробнее о выступлении президента — в материале “Ъ” «Хорьки позорные».