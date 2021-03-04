Нижегородским компаниям выдали 42 млрд рублей льготных кредитов в 2020 году

Общая сумма льготных кредитов, выданных нижегородскому малому и среднему бизнесу по программе №1764 (по номеру постановления) в 2020 году, составила 42 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. Это в 2,9 раза больше по сравнению с уровнем прошлого года.

Льготный кредит предоставляется не более чем на 10 лет на инвестиционные цели и не более чем на три года — на оборотные цели. В прошлом году расширился список предприятий, которые могут претендовать на получение кредита – в него включили микропредприятия сферы торговли и самозанятых. Кроме того, ставка кредита снизилась с 8,5% годовых до 7%. Также у компаний появилась возможность рефинансировать ранее полученные кредиты на пополнение оборотных средств.

Анастасия Еремина