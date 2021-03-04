Определены сроки голосования за объекты благоустройства в Самарской области

Общественное голосование за объекты благоустройства Самарской области стартует 26 апреля текущего года на платформе za.gorodsreda.ru. Об этом в четверг сообщает правительство региона.

«Жители Самарской области смогут определить те общественные пространства, которые в первую очередь нуждаются в перезагрузке, проголосовав за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже выбранной локации»,– говорится в сообщении.

Участниками голосования в Самарской области станут десять городских округов и муниципальный район Безенчукский. Жители проголосуют на указанном сайте за те территории, которые планируется привести в порядок в следующем году. Проект пройдет при поддержке волонтеров.

Георгий Портнов