США притормозят с демократией

США больше не собираются насаждать демократию в других странах силой и свергать авторитарные режимы. По крайней мере, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Накануне он представил основные задачи внешнеполитической стратегии администрации Джо Байдена. По словам Блинкена, Штаты будут продвигать демократию иначе, а именно, подавая пример другим странам и поощряя партнеров за изменения. Например, за проведение ключевых реформ или борьбу с коррупцией.

Как это будет выглядеть на практике и что означает для России? Финансовая поддержка стран не прекратится, но приоритеты могут измениться, уверен старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын: «Влияние Соединенных Штатов в целом сокращается с точки зрения системы международных отношений. Есть запрос на переосмысление лидерских подходов.

Во многом понимание американского лидерства исходит из того, что, чем больше в мире режимов, схожих по своему устройству с политическим устройством США, тем Америка чувствуют себя в этом мире безопаснее.

Есть вопрос распространения этих режимов: силовым путем не удается, путем поддержки неправительственных организаций тоже, это в том числе показывает опыт постсоветского пространства. От этой идеи отказаться уже нельзя, теперь они говорят про лидерство с точки зрения примера. Это очень осторожная позиция, она достаточно верная, тем более что ресурсы для подачи примера существуют. И они будут в первую очередь проявляться в таких повестках, как права меньшинств, проблемы окружающей среды, вопросы ценности, безопасности, свободы слова».

Накануне президент США Джо Байден продлил антироссийские санкции, которые ввели в 2014 году. Они касаются присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. При этом во вторник Вашингтон и Брюссель объявили о новых ограничениях в связи с делом Алексея Навального. Тем не менее, новая стратегия США не будет предполагать серьезного давления на Россию, считает обозреватель “Ъ” Алексей Наумов: «Влияние будет наращиваться, но, конечно, в первую очередь идеологическое, и поддержка материальная, но не столько военная. Если мы говорим о соседних с Россией странах, в первую очередь об Украине, конечно, поддержка будет оставаться в уже заложенном Трампом русле, который начал поставку летального оружия Украине.

Но эта поддержка не будет кардинальной, не будет настолько серьезной, чтобы как-то ущемить интересы России.

Нашей стране отведена довольно неоднозначная роль. США заинтересованы в том, чтобы Россия прекратила ряд действий, которые Вашингтон считает враждебными, — это вмешательство в выборы, в частности, называется дело Алексея Навального, попытка якобы отравления. Но в целом многие в правящих кругах США сейчас понимают, что Россия — это потенциальный партнер для противостояния Китаю, как бы это сейчас ни звучало невозможно. Вашингтон не сможет противостоять Москве и Пекину одновременно».

При этом некоторые собеседники “Ъ FM” вспомнили, что на прошлой неделе Джо Байден впервые с момента вступления в должность президента отдал приказ о бомбардировках в Сирии. Представитель Минобороны утверждал, что это стало ответом на недавние атаки на американских военных.

Елена Иванова