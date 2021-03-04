На мандат депутата Саратовской облдумы будет претендовать директор кукольного театра

В Саратовской области сформирован итоговый список кандидатов в депутаты облдумы от «Единой России» по итогам прошедших 2 марта праймериз. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Победителем по Волжскому одномандатному избирательному округу №1 стал директор театра кукол «Теремок» Александр Удалов, по Калининскому одномандатному избирательному округу №13 победил главный врач Красноармейской районной больницы Денис Баланов, по Марксовскому одномандатном избирательном округе №15 - директор филиала «Саратовмелиоводхоз» Сергей Чащин, по Ершовскому одномандатному избирательному округу №19 - глава Саратовского района Иван Бабошкин.

Решение организационного комитета утвердил президиум регионального политического совета партии.

Марина Ковалева