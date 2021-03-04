В Кузбассе у каждого десятого болевшего COVID-19 ребенка возникли последствия болезни

С начала пандемии в Кузбассе коронавирусом переболели 1 352 ребенка. У каждого десятого болевшего возникли последствия, сообщила председатель Совета по вопросам попечительства в соцсфере Кузбасса Анна Цивилева в своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, у детей может нарушиться работа дыхательной, иммунной, сердечно-сосудистой и неврологической систем.

«Основным направлением исследований по последствиям COVID-19 у детей является изучение мультисистемного воспалительного синдрома, который может развиваться спустя несколько недель после перенесенной инфекции и поражать одновременно несколько систем организма»,— написала она. Госпожа Цивилева отметила, что переболевшие должны проходить мониторинг, который проводится на основании протокола, созданного Всемирной организацией здравоохранения и Международным консорциумом по проблемам тяжелых острых респираторных и новых инфекций. К нему относится, в том числе, осмотр у профильных врачей и опрос родителей.

По данным местного оперативного штаба, за все время пандемии в регионе выявлено 31930 (+53) случаев заражения, выздоровели 31054 (+51) пациента, скончались 559. Медпомощь получают 326 жителей с диагнозом COVID-19. В стационарах, в обсерваторах и на двухнедельной изоляции находятся 1582 человека.

Екатерина Лукашевич