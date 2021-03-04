В ЯНАО закроют еще один ковидный госпиталь

В ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница» (Ямало-Ненецкий автономный округ) закроют госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, расположенный в родильном отделении, сообщили в пресс-службе медучреждения. Ранее из него был выписан последний пациент с COVID-19.

«В связи с сокращением заболеваемости COVID-19 и уменьшением количества граждан, нуждающихся в госпитализации, в медучреждениях округа сокращается количество стационарных мест для лечения больных коронавирусом», — отметили в пресс-службе.

Губкинских пациентов с COVID-19 будут госпитализировать в Центральную городскую больницу Ноябрьска.

Отметим, с конца февраля в ЯНАО ежедневно фиксируется не более 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 37 251 случай COVID-19. При этом более 35 тыс. человек уже выздоровели, 402 пациента скончались.