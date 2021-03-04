На пост главы Перми заявились правозащитник и бизнесмен

Пермский правозащитник Денис Галицкий подал документы на конкурс по отбору главы города. Об этом общественник сообщил на странице в Facebook. Также, как сообщает telegram-канал «За выборы», на конкурс заявился председатель совета директоров «Краснокамского завода металлических сеток» Эдуард Хайруллин.

Эдуард Хайруллин Фото: Business-Class

Документы от кандидатов на пост главы Перми принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

По информации cобеседников “Ъ-Прикамье”, основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин.

Денис Галицкий Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее о сдаче документов на конкурс заявили шесть кандидатов: депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, глава Пермского отделения Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Александр Синявский, политолог Виталий Ковин и руководитель центра организации спортивных мероприятий «Пермский марафон» Александра Гуляева. Информагентство Ura.ru со ссылкой на секретаря конкурсной комиссии, депутата Пермской думы Наталью Рослякову сообщает, что документы на конкурс также подали сотрудник «Почта Банка» Евгений Рожков и бывший кандидат на пост главы Кунгура Андрей Золотарев.