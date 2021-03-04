Региональные власти проработают вопрос плотности застройки в Перми

На заседании краевого градсовета губернатор Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос плотности застройки в Перми. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, специалисты Института регионального и городского планирования предложили решение, актуальное для застройки центра Перми. Ранее стало известно, что пермские власти могут изменить плотность застройки в центре города.

На сегодня общая площадь территориальных подзон в Перми, подразумевающих низкоплотную застройку, составляет 2907,6 га, из них 2015 га — с предельным коэффициентом плотности застройки 0,3. В зону низкой плотности попадают «спальные» районы города: Садовый, Южный, Крохалева, Нагорный, Парковый и отдаленные районы. Зачастую низкие параметры плотности делают застройку в этих районах нерентабельной.

Специалисты Пермского института регионального и городского планирования проанализировали способы регулирования застройки, используемые в других крупных городах, и предложили решение, актуальное для застройки центра краевой столицы. Так, специалисты отметили процент застройки земельного участка, высотность, размер отступа от красных линий, предельные размеры земельного участка и плотность застройки. «Инструмент предельной плотности в отрыве от иных предельных параметров не позволяет качественно регулировать и прогнозировать застройку. При введении дополнительных пространственных параметров этот показатель становится более эффективным»,— отмечают в краевом минимуществе.

Напомним, в 2019 году власти Перми утвердили изменения в правила землепользования и застройки, ограничивающие плотность и высотность застройки. Теперь девелоперы, желающие превысить эти параметры, заключают с мэрией соглашение о финансировании строительства соцобъектов в размере 4 тыс. руб. за 1 кв. м. В начале февраля 2021 года глава краевого минимущества Лариса Ведерникова анонсировала возможное повышение плотности застройки на территории города. Эксперты считают, что застройщикам инициатива позволит не заключать с мэрией соглашения о социальных платежах в бюджет при превышении этого параметра.