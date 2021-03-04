Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в компании «Промсвязьмонтаж»

Прокуратура Советского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ОАО «Промсвязьмонтаж», выявив, что 36 работникам предприятия своевременно не была выплачена заработная плата. Общая сумма задолженности превысила 3 млн руб.

В связи с этим руководителя предприятия предостерегли о недопустимости нарушения закона, а в отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». После этого задолженность по зарплате была полностью погашена, сообщили в прокуратуре.

Иван Сергеев