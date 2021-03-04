Активиста оштрафовали на полмиллиона рублей за ролик о суде над Путиным

Центральный окружной военный суд в Самаре оштрафовал на 510 тыс. руб. активиста из Татарстана Карима Ямадаева, за ролик с инсценировкой суда над Владимиром Путиным. Об этом сообщил “Ъ” его адвокат Владимир Красиков. Молодого человека признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). С учетом того, что господин Ямадаев год находился в СИЗО, ему предстоит выплатить лишь 300 тыс. руб.

Прокуратура настаивала на более серьезном наказании и требовала для активиста 6 лет и 7 месяцев колонии.

Как сообщал “Ъ”, в 2019 году активист разместил в YouTube видеоролик «Судья Грэмм (1-я серия)». В ролике инсценирован суд над обвиняемыми с табличками «Владимир Путин», «Дмитрий Песков» и «Игорь Сечин». При этом сам активист утверждал, что «все события сериала вымышлены», а совпадения с реальными именами — «случайны».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Конец первой серии».

Кирилл Антонов, Казань