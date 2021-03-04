Гостиницу-долгострой в Геленджике вновь выставили на торги за 1 млрд рублей

В Геленджике повторно выставили на торги гостиничный комплекс «Стивилон». Об этом говорится в материалах Российского аукционного дома.

Торги состоятся 31 марта 2021 года, аукцион пройдет по голландской схеме (на понижение). Начальная стоимость актива – 1,02 млрд руб., минимальная стоимость – 850 млн руб.

Как следует из материалов аукциона, гостиница «Стивилон» расположена в центральной части города, примыкает к городской набережной. В состав лота входит право аренды до 2052 года четырех земельных участков, общей площадью 16 га, а также 17 недостроенных коттеджей (степень готовности 71-81%), площадью от 667 до 900 кв.м. Таким образом, стоимость одной сотки составит около 530 тыс. руб.

Организаторы аукциона отмечают, что, учитывая предельные параметры разрешенного строительства зоны комплексного строительства, в которой расположена большая площадь земельных участков, на территории комплекса дополнительно возможно разместить объекты курортного назначения общей площадью до 150 тыс. кв.м.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в прошлый раз гостиничный комплекс «Стивилон» пытались продать в декабре 2020 года. Тогда начальная стоимость также составляла 1 млрд руб.

Алексей Белянин