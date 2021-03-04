Завод «Труд» получит от ФРП заем на 103 млн рублей на модернизацию

Завод «Труд» планирует вложить 133,4 млн руб. в модернизацию производственно-технологических линий, чтобы на 30% повысить производительность труда. Предприятие выпускает металлофурнитуру, спецодежду, тканые ленты и изделия из кожи. Из этих средств 103 млн руб. могут быть предоставлены Фондом развития промышленности РФ в виде льготного займа. Экспертный совет ФРП одобрил предоставление средств.

Деньги пойдут на модернизацию линий штамповки металлофурнитуры (сантехнические хомуты, червячные хомуты, скобы монтажные, скобы бортовые, тентовая фурнитура), участка по производству кожаных и стропяных ремней, линий швейной продукции, а также линии гальваники. Предприятие надеется повысить качество продукции, а его себестоимость – снизить.

Ирина Андреева