ООО «Таганрогский метизный завод» признали банкротом

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о признании банкротом «Таганрогского метизного завода». Соответствующая информация содержится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Верниенко.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «ТМЗ» было учреждено в 2011 году. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Выручка предприятия в 2019 году составила 86,8 млн руб., а чистая прибыль — 3,8 млн руб.

Наталья Шинкарева