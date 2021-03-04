Двое жителей Астраханской области подозреваются в обороте немаркированного алкоголя

В Ахтубинском районе Астраханской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3, ч. 3 ст. 180 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка продукции без маркировки, незаконный оборот алкогольной продукции, незаконное использование средств индивидуализации товаров). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, двое жителей поселка Верхний Баскунчак приобрели у жителей Воронежа немаркированную алкогольную продукцию, после чего на автомобиле перевезли ее в Ахтубинск для дальнейшего сбыта. В рамках расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов изъяли более 3,9 тыс. бутылок алкоголя.

Подозреваемых задержали. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Шахрай