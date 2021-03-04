ММК и КРОК запустили новый модульный центр обработки данных

В ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» запущен модульный центр обработки данных (ЦОД). Новый дата-центр станет прочной основой для реализации инициатив по цифровой трансформации предприятия и повысит надежность функционирования его систем управления. Проект реализован совместно с ИТ-компанией «КРОК».
Модульный дата-центр ММК – специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования площадью в 200 кв. м, рассчитанное на 36 стоек с суммарной ИТ-нагрузкой в 208 кВт. Этого достаточно для размещения не менее 400 единиц современного высокопроизводительного оборудования хранения и обработки данных. Система волоконно-оптических кабелей обеспечит скорость передачи данных до 100 гигабит в секунду, что даст возможность организовать каналы доступа к ресурсам ЦОД с максимальной пропускной способностью. Центр позволит закрыть потребности ПАО «ММК» в собственных вычислительных мощностях на ближайшие годы.
Основной предпосылкой строительства нового центра стал непрерывный рост объемов обрабатываемой информации. Этот рост напрямую связан с динамикой развития Магнитогорского металлургического комбината, увеличением количества и сложности проектов в области автоматизации и цифровизации, а также возросшими требованиями по обеспечению отказоустойчивости и доступности информационных ресурсов. В частности, в модульном дата-центре планируется размещать ИТ-оборудование для проектов по созданию единой MES-системы ПАО «ММК» и систем управления корпоративными данными, аппаратные платформы для проектов с применением технологий промышленного Интернета вещей (IIoT), позиционирования персонала, машин и механизмов в опасных зонах, машинного зрения, математического моделирования, продвинутой аналитики и других.
«Для нас было важно создать ЦОД, который полностью соответствует лидирующим позициям ММК среди предприятий черной металлургии России. С его помощью мы планируем повысить надежность функционирования информационных систем управления предприятием, консолидировать вычислительные мощности и создать инфраструктурную основу для реализации стратегии цифровизации ПАО «ММК», – прокомментировал запуск нового ЦОД главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК», директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.
«Строительство модульного дата-центра реализовано в рамках комплексного сотрудничества ММК с компанией КРОК. Сооружение отвечает актуальной задаче сохранения непрерывности бизнеса и, что немаловажно, способно стать одним из элементов полномасштабной реализации программы цифрового развития предприятия», – отметил заместитель генерального директора, директор по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса ИТ-компании «КРОК» Олег Терехов.
Специалисты КРОК провели проектно-изыскательские работы, подготовили площадку для строительства и обеспечили ее необходимыми коммуникациями. Особенность проекта состоит в том, что сборка модулей, включая установку ключевого оборудования, была почти полностью осуществлена в Самаре на площадке производителя. Затем модули были доставлены в Магнитогорск. Такой подход позволил существенно сократить сроки и объем работ на площадке ММК.
Для обеспечения высокой точности сборки модульной конструкции были использованы BIM-технологии. Модульная конструкция обеспечивает гибкое масштабирование путем согласованного наращивания числа дополнительных модулей для размещения стоек. Среди других реализованных технических решений – система кондиционирования с поддержкой заданного уровня влажности в машинных залах и система диспетчеризации.
Дополнительная информация:
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2020 году ПАО «ММК» произвел 11,6 млн тонн стали и реализовал 10,8 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2020 г. составила $ 6,395 млрд, EBITDA – $ 1,492 млрд.
ЗАО «КРОК инкорпорейтед» – один из лидеров российского рынка информационных технологий. ИТ-компания создает новую цифровую экосистему общества, реализуя проекты в 42 странах мира. КРОК предоставляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, перспективных сквозных технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение.