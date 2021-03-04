В Ярославской области коронавирусом заболели еще 127 человек и четверо скончались

В Ярославской области за сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1943 и 1965 годов рождения, и мужчины 1927 и 1960 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 127 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 159 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 4 марта, в регионе официально подтверждено 33324 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 31812 человек выздоровели. 418 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 822 человека, из них 469 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 353 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 17274 человека. На втором месте Рыбинск — 3652 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1782 случая заболеваний. Меньше всего заболевших в Любимском, Первомайском и Брейтовском районах, где выявлено 243, 232 и 171 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2410 тестов на COVID-19. На карантине находятся 6258 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов