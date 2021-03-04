С начала 2021 года Сочи принял около 1 млн туристов

За первые два месяца 2021 года Сочи принял 977тыс. туристов, что на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

На 8 марта власти Сочи ожидают, что объекты размещения горного кластера будут загружены на 95 %, а прибрежного – больше, чем на 75%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, зимой туристический поток на курортах Краснодарского края вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, к 1 марта регион посетили 2 млн гостей. Наибольшее количество туристов в период с декабря по февраль посетил горнолыжные курорты Красной Поляны в Сочи. Здесь уровень загрузки отелей достигал 70%, в новогодние каникулы и праздничные дни февраля превышала 90%.

Наталья Решетняк