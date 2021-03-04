Уровень заболеваемости COVID-19 среди саратовцев снизился до показателей октября

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 187 новых случаев коронавируса, что соответствует уровню октября 2020 года. Такие данные предоставил оперативный штаб при областном правительстве.

Выздоровело за сутки 164 пациента.

Общее число заболевших на сегодняшний день достигло 50270 человек, выздоровевших - 45361.

В Саратове выявлено 45 новых случаев, на Балаковский район приходится 17, Энгельсский — 16, Балашовский — 14, Марксовский — 11, Вольский — 10, еще на ряде территорий от одного до шести новых случаев.

У 155 пациентов наблюдаются симптомы пневмонии, у 24 – ОРВИ, бессимптомное течение у восьми человек.

В числе заболевших четверо детей и 84 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева