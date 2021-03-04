В ИПОПАТ прокомментировали ДТП с участием автобуса и 9-ю пострадавшими в Ижевске

АО «ИПОПАТ» проводит внутреннее служебное расследование после ДТП с участием автобуса в Ижевске, которое произошло утром 4 марта. Ранее сообщалось, что в аварии пострадали девять пассажиров.

«Предварительно было установлено, что автобус марки НеФАЗ выехал в технически исправном состоянии, проходил регулярное регламентное обслуживание (ТО-1) 29 января, по графику. В рамках расследования дается оценка действиям водителя. Данный сотрудник работает в ИПОПАТ с 2020 года, в этом же году водитель прошла переподготовку с кат. В на кат. Д и прошла стажировку для перевозки пассажиров на маршрутах. По предварительным выводам причиной ДТП стал человеческий фактор. В зимних дорожных условиях водитель не справилась с управлением. ДТП произошло менее чем через час после начала работы автобуса на маршруте. Проведение служебного расследования осложняется тем, что пока не удается получить запись видеорегистратора, установленного в автобусе, которая могла бы помочь дать объективную оценку действий водителя»,— говорится в сообщении.

Также ИПОПАТ принес извинения пострадавшим в ДТП. Кроме того, компания проведет дополнительную профилактическую работу с водительским составом.