За сутки в Самарской области умерли 13 человек с COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарской области за сутки составило 271. За этот период из больниц региона были выписаны 297 пациентов. Также за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались 13 пациентов, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в четверг сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области были выявлены 49626 зараженных COVID-19. За это время всего в регионе скончались 928 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус.

Георгий Портнов