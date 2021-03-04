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На Кубани в лесном массиве застрелен инспектор охотнадзора

Государственный инспектор охотнадзора министерства природных ресурсов Краснодарского края обнаружен погибшим в лесном массиве в Гулькевичском районе, сообщило следственное управление СКР по региону. На теле погибшего обнаружены огнестрельные ранения, уточнили в СУ СКР.

По данным следствия, 3 марта инспектор выехал на осмотр охотничьих угодий, позвонил коллегам, однако больше на связь не выходил. Сослуживцы самостоятельно начали искать пропавшего и обнаружили его тело на окраине поселка Подлесного. Прибывший на место следователь обнаружил у погибшего огнестрельные дробовые ранения грудной клетки. В настоящее время устанавливаются мотивы преступления, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установления лица, причастного к убийству.

Анна Перова, Краснодар


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