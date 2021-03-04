Первый зампрокурора Воронежской области Юрий Немкин возглавит ведомство в Новгородской области

Первый заместитель прокурора Воронежской области Юрий Немкин возглавит прокуратуру Новгородской области. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали источники в правоохранительных ведомствах региона. Согласно регламенту, кандидатуру Юрия Немкина на новый пост будут утверждать сенаторы. «Соответствующую комиссию он уже успешно прошел», — отметил один из собеседников «Ъ-Черноземье». Пока главой новгородской прокуратуры на сайте ведомства указан уроженец Орла Сергей Столяров. На этот пост он был назначен в декабре 2019 года.

Старший советник юстиции Юрий Немкин родился в 1974 году в Калачеевском районе Воронежской области. В 1997-м окончил Уральскую государственную юридическую академию. Карьеру в прокуратуре начал в том же году с должности помощника прокурора Коминтерновского района, затем там же работал следователем и старшим следователем. В 2002-м перешел в следственный отдел прокуратуры региона. В 2006 году недолгое время работал старшим помощником прокурора по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков.

В 2006–2007 годах возглавлял отдел по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, затем — управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В 2010 году был назначен прокурором Советского района Воронежа, в 2012-м — прокурором Воронежа. Заместителем прокурора региона стал в 2017 году. В июле 2019 года повышен до первого заместителя.

Александр Прытков, Андрей Цветков