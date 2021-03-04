На Дону выявили 271 случай коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Ростовской области был выявлен 271 случай COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Ростове-на-Дону — 106. В Гуково, Новочеркасске, Таганроге и Кагальницком районах выявлено по девять новых случаев, в Белокалитвинском, Зерноградском, Неклиновском и Семикаракорском районах — по восемь, в Азовском, Аксайском, Красносулинском и Чертковском районах – по семь. По шесть случаев зарегистрировано в Батайске и Цимлянском районе, по пять — в Боковском, Константиновском и Шолоховском районах, по четыре — в Новошахтинске и Егорлыкском районе, по три — в Азове, Донецке, Звереве, Багаевском, Волгодонском, Пролетарском и Сальском районах, по два — в Дубовском, Заветинском, Каменском, Октябрьском, Тацинском районах, по одному - в Каменске-Шахтинском, Морозовском, и Усть-Донецком районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 311 человек. Умерли 22 человека.

По состоянию на утро 4 марта количество инфицированных в области превысило 74,1 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1765. Коэффициент распространения инфекции — 0,9. За весь период пандемии выздоровели более 64,7 тыс. человек, умерли 3 180 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,5 тыс. человек.

Наталья Шинкарева