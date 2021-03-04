«Эфко» стала совладельцем в модернизированном ею медцентре под Белгородом

АО «Эфко продукты питания», одно из основных юрлиц группы, стало совладельцем ООО «Лечебно-диагностический центр» (ЛДЦ) в Алексеевке Белгородской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», доля компании в ЛДЦ теперь составляет 49%. Еще 51% c 2020 года — у одного из топ-менеджеров «Эфко» Ирины Павленко.

Отметим, что в 2020 году «Эфко» завершила модернизацию ЛДЦ стоимостью 250 млн руб. В ее рамках компания построила новое трехэтажное здание диагностического центра, отремонтировала существующие корпуса, создала лабораторию диагностики коронавируса и корпус для его лечения. Кроме того, на базе ЛДЦ было организовано профилактическое отделение с возможностью сделать МРТ и УЗИ. В компании ранее поясняли: это было сделано, чтобы жители Алексеевки «могли пройти исследования на качественном оборудовании у себя в городе, без поездок в соседние населенные пункты и регионы».

По данным Kartoteka.ru, ООО «ЛДЦ» зарегистрировано в августе 2000 года. Выручка за 2019 год составила 84 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб. Гендиректор — Юлия Цыгулева. «Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в РФ. Выпускает соусы, молочные продукты, растительные масла под брендами «Слобода», Altero и другими. Основные активы находятся в Белгородской области, Краснодарском крае и Казахстане (Алматы). В 2019 году выручка «Эфко», по собственным данным, составила 122 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Объем переработки масличных в прошлом году — 1,75 млн т, экспорт растительных масел наливом — 500 тыс. т, общий объем экспорта — 830 тыс. т ($530 млн), объем перевалки наливных и насыпных грузов — 1,59 млн т. Основной владелец группы — Валерий Кустов.

Мария Старикова