На Кубани выявлено 145 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае коронавирусная инфекция в течение суток выявлена у 145 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших – 228 человек, скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19. За время пандемии в регионе заболели 39013 человек, выздоровели 33910 человек.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Краснодаре (43 человека), в Новороссийске – 13 человек, в Геленджике – 10 человек, в Сочи – 8 новых заболевших. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 687,4. Всего за время пандемии на Кубани скончались 1987 пациентов с коронавирусом.

Анна Перова, Краснодар