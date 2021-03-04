Активиста из Татарстана оштрафовали на 510 тысяч рублей за видео о суде над президентом РФ

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил активиста из Татарстана Карима Ямадаева к 510 000 рублей штрафа за видео на YouTube. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы», ссылаясь на его адвоката Владимира Красикова.

Господина Ямадаева признали виновным в призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст.319 УК РФ). По первой статье его оштрафовали на 500 тысяч руб., а по второй — на 30 тыс. С учетом частичного сложения общее наказание составило 510 тыс. руб. Активисту также запретили администратировать сайты на протяжении двух с половиной лет.

Напомним, в конце 2019 года активист записал и выложил в интернет инсценировку суда над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным. При этом он заявлял, что «сходство» имен героев ролика с именами президента России, его пресс-секретаря и главы «Роснефти» «случайно».

Прокуратура просила приговорить Карима Ямадаева к 6 годам 7 месяцам колонии.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"