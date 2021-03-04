Многодетные новосибирские мамы награждены знаком отличия «За материнскую доблесть»

Одиннадцать многодетных матерей, воспитавших пять и более детей, получили одну из высших и самых почетных наград Новосибирской области — знак отличия «За материнскую доблесть». Награды 4 марта вручили заместитель губернатора Сергей Нелюбов и председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив.

Поздравляя женщин от имени губернатора Андрея Травникова, Сергей Нелюбов подчеркнул, что материнство — это благородный, самоотверженный труд. «Мамы сопровождают нас с рождения, любят, заботятся о нас, и это великое предназначение. По традиции, в преддверии 8 Марта мы чествуем многодетных матерей — женщин, которые выбрали для себя благородный, но очень непростой и ответственный путь, требующий терпения, сил и самоотдачи».

Более 32 тысяч новосибирских семей воспитывают пять и более детей. Власти региона к поддержке многодетных семей подходят комплексно. Им выплачивают материальную помощь при поступлении ребенка в первый класс, при поступлении в вуз. Малообеспеченные семьи получают ежегодные выплаты на сборы детей в школу. Семьи с пятью и более детьми могут получить единовременную денежную выплату на ремонт, строительство и приобретение жилья.

Среди представленных к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть» в этот раз — девять женщин с пятью детьми и две женщины с шестью детьми. Представленные к награде многодетные матери живут в семи районах и городских округах Новосибирской области. Семеро женщин работают на предприятиях города и области, двое — домохозяйки. Возраст самой молодой мамы — 36 лет.

Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Также женщинам, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.