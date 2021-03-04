В Ростовской области празднование Масленицы пройдет без массовых гуляний

Масленица в Ростовской области не будет проходить в формате массовых гуляний, сообщает региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации с коронавирусом.

«В этом году в Ростовской области традиционный праздник Масленица не будет проходить в обычном формате, так как не сняты ограничения на проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей»,— сказано в сообщении. Однако на телеканале «Дон-24» будет транслироваться областной праздник 14 марта.

Отмечается, что в муниципалитетах Масленица будет проходить «в разрешенном формате в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации». В тех населенных пунктах и районах, где ситуация по коронавирусу является благоприятной, праздник пройдет в виде концертов в несколько этапов для разных категорий населения.

Наталья Шинкарева