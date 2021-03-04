Завтра суд изберет меру пресечения подростку, задержанному по подозрению в тройном убийстве

В пятницу Октябрьский районный суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего школьника. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Ему инкриминируется убийство родителей и малолетней сестры с особой жестокостью. Преступление было совершено 1 марта, а вчера молодой человек был задержан оперативниками уголовного розыска в Екатеринбурге в одном из хостелов. По данным издания «Комсомольская правда Пермь», он дал признательные показания, объяснив причину убийства конфликтом с родителями. При этом ранее следствие считало причастным к преступлению отца семейства Алексея Горбунова. Но в итоге выяснилось, что он был убит сыном.