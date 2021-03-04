В Краснодаре во время пожара в квартире погибла пожилая женщина

Следственное управление СКР по Краснодарском краю проводит проверку по факту гибели 86-летней жительницы Краснодара при пожаре в квартире, сообщает пресс-служба ведомства. В качестве возможной причины возгорания следствие называет неосторожнее обращение с огнем при курении.

Сигнал о пожаре в многоквартирном доме поступил в МЧС от соседей пожилой женщины, которые почувствовали запах гари. Приехавшие пожарные обнаружили, что в квартире тлеют вещи, огонь был потушен в течение нескольких минут, эвакуация других жильцов многоквартирного дома не проводилась. Следствие не обнаружило каких-либо признаков совершения в отношении погибшей умышленного преступления.

Анна Перова, Краснодар