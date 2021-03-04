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Жителя Кубани обвиняют в незаконном получении выплат по инвалидности на 300 тысяч рублей

В Ленинградском районе Краснодарского края 59-летний мужчина обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат (ч.3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

По данным следствия, подозреваемый подделал документы о наличии инвалидности второй группы, на основе которых получал соответствующие пенсию, выплаты и льготы. В течение нескольких лет мужчина незаконно получил более 300 тыс. руб.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как писал “Ъ-Юг”, в Краснодарском крае полиция возбудила уголовное дело о мошенничество при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) в отношении женщины, ребенок которой является инвалидом, сообщила прокуратура края. Проверка установила, что женщина была лишена родительских прав, однако продолжала получать выплаты на ребенка.

Наталья Решетняк


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